Es inminente la ampliación de Doña Juana: Peñalosa

El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa afirmó que es inminente la expansión del relleno sanitario de Doña Juana ubicado en la localidad de Usme, al sur de la ciudad, por lo cual el distrito empezará a evaluar la compra de predios aledaños al relleno para hacer la compra respectiva.

“Es inminente la ampliación del Relleno Sanitario de Doña Juana, por eso tendremos que comprar algunos predios para la adecuación de los residuos", dijo el alcalde.

El mandatario reiteró que no hay posibilidad de ubicar el relleno en otro lugar y que no es cierto que este vaya a cerrar.



"Todos los años el IDU tiene que comprar viviendas para hacer vías más amplias, muchas veces tienen que expropiarse. En esta ocasión, debido a que no hay otro lugar en donde ubicar el relleno sanitario Doña Juana, es necesario ampliarlo y por eso se empezará a evaluar la compra de algunos predios para hacerlo, y hay que decir la verdad, el relleno sanitario no se va a cerrar, este tiene que seguir funcionando y también ampliándose", aseguró Peñalosa.



El distrito, por otro lado, ya le solicitó a la Comisión de Regulación de Agua (CRA), la modificación en las tarifas de aseo para que puedan aumentarse considerablemente, ya que según el mandatario capitalino, Bogotá tiene un marco tarifario mucho mejor comparado con ciudades como Medellín y países de todo el mundo.



"El marco tarifario del 30% que tiene el concesionario CGR es muy limitado para realizar muchas adecuaciones en el relleno sanitario, el mejoramiento de las vías, el desarrollo de un mejor esquema de aseo y muchas otras cosas más que se tienen que mejorar en este aspecto, la decisión final del aumento de las tarifas de aseo las tendrá la CRA", añadió Peñalosa.



El distrito no descartó que en un futuro se pueda realizar otro proceso de manejo de basuras como la incineración de los residuos, pero esto, conllevaría a aumentos en la tarifa de aseo que podrían superar el 400%.



