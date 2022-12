Expertos coinciden en que sacrificio de animales no fue la decisión adecuada

El director ejecutivo de la ONG Conservación Internacional en Colombia, Fabio Arjona, quien advirtió del peligro que constituye la introducción de especies foráneas en el país, habló en Vive Bogotá de BLU Radio sobre la decisión de la Alcaldía de Enrique Peñalosa de sacrificar los animales incautados en el centro comercial Atlantis Plaza.



“El tema de la eutanasia sobre especies introducidas es una de las alternativas, no la única, que se tiene en estos casos”, manifestó.



En ese sentido, dijo que está dentro del marco de la ley sacrificar los animales y la autoridad ambiental tenía los argumentos para tomar dicha decisión, aunque confesó que hubiera preferido otro tipo de alternativa.



“Preferiría, en lo personal, una incautación bajo custodia del mismo tenedor, previas multas y demás mecanismos legales”, finalizó.



Por su parte, Javier González, biólogo docente investigador de la Universidad Javeriana, opinó que la decisión de la Alcaldía de Peñalosa no fue la más adecuada.



“La decisión no fue adecuada, entre otras porque me parece que está habiendo una confusión entre la protección del medioambiente y la protección de los animales como individuos”, advirtió.



Según González, debieron contemplar la otra opción, que era tenerlos vivos en cautiverio, tal vez no necesariamente en el centro comercial, pero sin necesidad de liberarlos ni sacrificarlos.



Finalmente, Camilo Prieto, presidente del Movimiento Ambientalista Colombiano, se mostró “profundamente triste” porque nunca se imaginó que ese fuera el desenlace.



Incluso, aseguró que habían coordinado todo el traslado de los animales, pero la Alcaldía nunca lo aceptó.



“Las recomendaciones técnicas que le hicimos a Atlantis Plaza, las tomó. Posteriormente nosotros le manifestamos claramente al Distrito; antes de que pasaran 24 horas de la incautación coordinamos un vuelo con la Policía Nacional para el traslado de los animales con apoyo de oxígeno que lo iba a proveer una IPS en Bogotá, luego la recepción de los animales en la fundación Museo del Mar, un centro de investigación en Santa Marta y no recibimos respuesta”, finalizó.

