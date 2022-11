Fiscalía reveló nuevos detalles sobre crimen de niña de 6 años en Barranquilla

Durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra Jimmy Chapman, presunto autor intelectual del homicidio de María José Ortega Ballestas, la niña de 6 años encontrada en un arroyo en el suroccidente de Barranquilla, la Fiscalía reveló escalofriantes detalles relacionados con el crimen de la menor.

En medio de la diligencia adelantada en la sala 13 del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, la Fiscalía 25 de la unidad de homicidios relató la entrevista que alias ‘Randy’, de 16 años, el confeso homicida de la pequeña entregó a las autoridades el día de su captura.

El fiscal aseguró que, según la versión entregada por el menor, Jimmy Chapman, quien se encontraba tomando en la terraza de la vivienda, llamó a ‘Randy’ y le dijo que le pagaba 500 mil pesos para que matara a María José,

al parecer porque la abuela de la pequeña, le debía 150 mil pesos.

De acuerdo con la entrevista, el menor le habría dicho a un taxista, novio de su prima, que lo llevara a la entrada del barrio Las Malvinas. “Como eso es solo, nadie la iba a encontrar allá. Yo saqué a Majo del canasto, me metí con ella en un jagüey, la cogí del cuello y la ahogué. Ella gritaba y me decía: Randy no, Randy no. – Yo le tapaba la boca. Duré como 5 minutos ahogándola”, detalló el representante del ente acusador.

Una vez terminada la lectura de los testimonios, la juez sexta penal municipal con funciones de control de garantías decretó legal la captura de Jimmy Chapman y la imputación del cargo de feminicidio en circunstancia de agravación punible, por el que podría enfrentar entre 500 y 600 meses en prisión.

El imputado no se allanó a los cargos y aseguró que las versiones entregadas por su sobrino son producto de retaliaciones debido a las malas relaciones que tenían. Esta información fue confirmada por Viviana Altamar, esposa de Champan, quien señaló que ‘Randy’, tenía un amplio prontuario delictivo.

“Es una injusticia. Él lo corregía y la familia no dejaba. Ese niño todo el día duerme y en la noche sale a robar. En el 2016 apuñaló a una mujer en el barrio Las Malvinas para robarle una plata y sólo tenía 12 años”, precisó Altamar.

La mujer aseguró que otro de los móviles del homicidio podría estar relacionado con el hecho de que la abuela de María José, no le permitía tener una relación con otra de sus hijas, una tía de la menor.

Para Jorge Daniels, abogado de Chapman, el caso se trataría de un falso positivo, pues asegura que la Fiscalía solo tuvo en cuenta las declaraciones del confeso asesino.

“Le recomiendo a la Fiscalía no mirar únicamente las declaraciones de una persona que tiene problemas mentales y adicción de drogas. Nos atrevemos a decir que este es un falso positivo y yo no acostumbro a defender violadores y menos cuando se habla de una niña”, señaló el jurista al término de la diligencia.

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se adelantará este martes a partir de las 2:30 en el centro de servicios judiciales de la ciudad.