Gerente de Hospital General se quedará en el cargo mientras apela sanción

En primera instancia, la Procuraduría inhabilitó y destituyó al gerente del Hospital General de Medellín Jesús Eugenio Bustamante y al concejal de Girardota Diego Andrés Cataño Peña por la firma y ejecución irregular de un contrato de prestación de servicios.



“Le acaba de notificar en las últimas horas la destitución e inhabilidad por 13 años al gerente de la ESE Hospital Luz Castro de Gutiérrez”, confirmó el procurador general, Fernando Carrillo.



El contrato firmado entre Diego Andrés Cataño Peña y el Hospital General fue entre septiembre y diciembre de 2016 por un valor de 25 millones de pesos para el cargo de médico auditor, según la Procuraduría.

“Como un concejal de un municipio no puede suscribir un contrato con el estado. Se viola el régimen de inhabilidades y por esa razón se ha proferido una decisión de sanción disciplinaria destituyendo e inhabilitando”, anotó Carrillo.



A través de un comunicado, el gerente dijo que no ha sido notificado de la decisión de la Procuraduría Gemereal de la Nación.



"Apelaré dicha decisión ante el mismo ente de control, buscando probar que mi actuación en dicho proceso fue ajustada a la ley y a los principios constitucionales de nuestro país", expresó.



"La ley me permite seguir al frente de los destinos del Hospital General hasta tanto no se resuelva la segunda instancia en la cual confío demostrarle a la Procuraduría General de la República y en especial, a la opinión pública y a todos los servidores del Hospital, que mis actuaciones siempre estuvieron dentro del marco constitucional", agregó.

