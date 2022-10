Gobernación designa otro alcalde en Bucaramanga; Rodolfo Hernández dice que no se va

Los bumangueses amanecieron con dos alcaldes: Manuel Francisco Azuero y Rodolfo Hernández. El primero fue designado luego de que el gobernador de Santander firmara la resolución para acatar la decisión de la Procuraduría y el Consejo de Estado de suspender a Rodolfo Hernández por tres meses.

Le puede interesar: Rodolfo Hernández asegura que golpe a concejal “no fue violencia”

Publicidad

El segundo dice que no se va y, en diálogo con Blu Radio, enfatizó que no se les arrodilla y tampoco les tiene miedo.

“Acatando decisiones judiciales”, es la leyenda que escribió Didier Tavera, gobernador de Santander, en su cuenta de Twitter para confirmar que a partir de este martes y durante dos meses y 11 días estará Manuel Azuero al mando de la Alcaldía de Bucaramanga.

Pero el trino también ha generado bastante polémica y confirma que la pelea con el alcalde de la ciudad va para rato.



Acatando decisiones judiciales pic.twitter.com/ovQjp4L1DY — Didier Tavera (@DidierTaveraA) May 7, 2019

En diálogo con Blu Radio, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, criticó fuertemente Didier Tavera e insistió en que este lo quiere sacar del cargo porque tiene intereses económicos.

Publicidad

“Todos los peajes de Lebrija los estamos administrando y yo veo que hay un embate del señor gobernador que no tiene los calzones para decirme a mí y pone al secretario jurídico que me ataca, que haga lo que quiera, no le tengo miedo”, asegura.



Hernández, por ahora, seguirá ‘atornillado’ a la Alcaldía de Bucaramanga y con sus abogados han argumentado que la resolución de la Procuraduría que lo suspende por tres meses ya perdió vigencia e invita al procurador para que lo suspenda a través de otra resolución.

Publicidad

“Los tres meses que dice la resolución de la Procuraduría ya pasaron, entonces quiere decir que pasó el tiempo y que la ejecutoria de esa resolución perdió vigencia, mientras tanto se hizo una investigación contra ese hecho. Ya fui a algunas reuniones, entonces eso toca seguir es con la investigación y el procurador ya no puede suspenderme, le tocaría hacerme otra resolución”, dijo Hernández.