Mbappé revela cosas de su futuro: "Adiós o hasta pronto, no estaré muy lejos"

El delantero del París Saint-Germain Kylian Mbappé fue elegido mejor jugador de la temporada en Francia, en su último año en la liga francesa, aseguró que se va "con el corazón desgarrado" pero dijo que "lo que llega será muy excitante".

"Adiós o hasta pronto, no estaré muy lejos", dijo el jugador, que lograba ese trofeo por quinto año consecutivo, un récord en los siete que ha pasado en el PSG.

Mbappé afirmó sentir "una gran emoción" por poner fin a su carrera en Francia y dijo estar "orgulloso de haber podido llevar este campeonato a lo más alto posible".

"Me voy con la cabeza alta, lo he dado todo", dijo el futbolista, que tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros, para el entrenador, Luis Enrique, con quien dijo "la relación siempre ha sido fluida" y, de puntillas, pasó por el presidente, Nasser Al-Khelaifi.

Publicidad

Le nombró con la boca pequeña antes de referirse al emir de Catar, con quien fue más explícito: "Vino a buscarme a los 18 años, apostó por mi, fue comprensivo en muchas situaciones y me ha acompañado en la toma de esta decisión".

El pasado viernes, en el vídeo en el que anunció públicamente que no seguiría en el PSG, ni siquiera nombró a Al-Khelaifi, lo que según los medios enfadó al presidente. Le Parisien publica este lunes que ambos tuvieron una disputa subida de tono el pasado domingo, poco antes del último partido de la temporada del PSG en el Parque de los Príncipes.

Publicidad

En su discurso de recepción del premio a mejor jugador del año, elegido por sus pares, Mbappé reconoció que echará de menos la liga francesa, en la que dijo que siempre se ha sentido querido, pero se mostró confiado en que "lo que llega será muy excitante" y que descubrirá "cosas que también (le) harán muy feliz".

"Me desgarra el corazón"

Esta despedida "me desgarra un poco el corazón, dejo mi país, empiezo una nueva vida. Somos humanos y tenemos nuestras debilidades y emociones y este oficio no siempre te permite expresar lo que sientes, hay mucha presión y exigencia. Hoy soy un chaval de 25 años que ha completado un ciclo y que deja muchos sentimientos", señaló.

Sin dar ninguna indicación sobre su futuro club, Mbappé aseguró que le gustaría jugar los Juegos de París pero reconoció que será difícil.

El jugador recibió el agradecimiento del presidente de la Liga de Fútbol Profesional francesa, Vincent Labrune, que le pidió "regresar algún día".

Publicidad

"Me quedo con que haya estado siete años, porque tras su paso por el Mónaco podía haberse ido y decidió quedarse para hacer brillar a Francia, hacer soñar a los niños. Quiero agradecértelo en nombre del fútbol", señaló.

"Agradezco al PSG y a su presidente, que nos han permitido tenerte durante siete años", agregó.

Publicidad

Durante la gala, en la que el jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann fue elegido mejor francés del extranjero, el PSG se hizo con la mayor parte de los premios.

El trofeo de mejor portero fue para Gianluigi Donnarumma, que lo ganó por segunda vez en los tres años que lleva en el PSG, mientras que su compañero Warren Zaïre-Emery se hizo con el de mejor joven del año a sus 18 años.

Al equipo de la capital se le escapó el galardón a mejor entrenador de la temporada, que el técnico del Brest, Éric Roy, cuarto de la liga, arrebató a Luis Enrique, que ya tiene garantizado el título.

El equipo de la capital situó a siete jugadores en el once ideal del año: Gianluigi Donnarumma (PSG); Achraf Hakimi (PSG), Leny Yoro (Lille), Marquinhos (PSG), Bradley Locko (Brest); Vitinha (PSG), Warren Zaïre-Emery (PSG), Pierre Lees-Melou (Brest); Ousmane Dembélé (PSG), Pierre-Émerick Aubamayeng (Olympique de Marsella), Kylian Mbappé (PSG).

Publicidad

En el terreno femenino, la jugadora de Malawi del PSG Tabitha Chawinga fue elegida mejor jugadora del campeonato, gracias a sus 18 goles y 10 asistencias, mientras que su compañera Louna Ribadeira, de 20 años, ganó el de mejor joven.