¿Mbappé llegará al Real Madrid? Lo que debe saber de esta historia en Europa

La historia de Kylian Mbappé y el Real Madrid es la más vieja en Europa. Desde 2020, incluso también cuando el francés estuvo en el AS Mónaco, se relación al delantero con la casa blanca por una imagen que se viralizó de él pequeño en una habitación llena de imágenes de Cristiano Ronaldo, quien muchos vieron como el sueño del pequeño Lottin.

Ahora, en 2024, Kylian soltó la bomba del año al decir que este 12 de mayo jugará su último partido con la camiseta del PSG y, de inmediato, medio europeos lo pusieron con la camiseta merengue en el escenario de que “un niño al fin cumplirá su sueño”.

“Siempre he dicho que me dirigiría hacia vosotros cuando llegase el momento y quiero anunciaros que este será mi último año en el Paris Saint-Germain. No renovaré. Y la aventura terminará en unas pocas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo”, dijo.

Mbappé se despide de Francia // Foto: AFP

Pero qué tan cierto es que ya el francés tiene todo listo para llegar al equipo español. Primero hay que recordar que el reconocido periodista, especialista en mercados de fichajes, Fabrizio Romano fue el primero en decir hace algunos meses que Mbappé no seguiría en el PSG porque tendría un acuerdo verbal con el Real Madrid.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que Mbappé ya jugó en el Real Madrid. Tenía 13 años cuando llegó a la capital española en donde haría parte de la cantera merengue y de la mano de Zinedine Zidane pisó el templo madrileño para ver a sus estrellas. Estuvo el 16 de diciembre de 2022 como un hincha más en las tribunas del Santiago Bernabéu viendo el empate del Real Madrid 2 a 2 con el Espanyol en LaLiga.

"No fuimos a Madrid para conocer más el potencial de nuestro hijo, sino para hacerlo feliz Manifestó Fayza, madre de Kylian

Hay fotos del pequeño Lottin abrazado a Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane cumpliendo el sueño de conocer a sus ídolos, además posando con la chaqueta blanca a la que prometió volver algún día. Aunque el club merengue le ofreció quedarse, fue su familia la que le pidió que comenzara su historia en Francia por lo que terminó llegando a las filas del AS Mónaco.

Mis padres querían que comenzara mi carrera en Francia, que tuviera una educación francesa.... para el fútbol, también para continuar mi educación. Ir a España, aunque fuera con Zidane, era otro país, otra cultura ha dicho Mbappé en algunas entrevistas

'Tic tac', la promesa de Florentino Pérez

Marca, el reconocido diario madrileño, sorprendió al mundo cuando en el segundo semestre de 2019 aseguraron que el francés entró en los planes del Real Madrid para unirlo a sus filas deportivas. Inicialmente, se habló de una operación de 300 millones de euros para la llegada de Lottin a Madrid, pero, que terminó en una renovación de contrato.

Así hasta el 2024 fue la novela de cada mercado de fichajes, "Mbappé se vestirá de blanco", decían los medios españoles cada año esperando que por fin se diera su llegada, pero, siempre, terminaba con una imagen del delantero con el presidente del PSG en París hablando de un nuevo contrato y más millones para sus bolsillos.

De esta novela hay un momento inolvidable en el programa de El Chiringuito de Jugones en una entrevista exclusiva con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Pedrerol le pregunta sobre la ilusión de Mbappe al cuadro blanco: "Hay mucha ilusión. Toca un fichaje galáctico este año"; pero lo sorprendente fue su respuesta: "Tranquilo. La verdad es que es buen jugador".