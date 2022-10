Gobernador reiteró a EPM que debe pagar costos por contingencia en Hidroituango

A través de una carta dirigida al gerente y la junta directiva de EPM, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, les confirmó que deberán responderle a la Sociedad de Hidroituango por las penalidades respectivas y el lucro cesante en el proyecto de acuerdo con lo estipulado en el contrato BOOMT.

“La junta directiva de Hidroituango por mayoría no aceptó ni aceptará que EPM eluda su responsabilidad. Los continuos errores constructivos de este proyecto no son excusables”, se lee en la misiva firmada por el gobernador y el secretario de la junta directiva de Hidroituango, Rodrigo Ardila Vargas.

En siete puntos argumentan por qué la compañía es responsable de las fallas en la obra que terminaron por generar la emergencia, por lo que deben responder por los costos a Hidroituango, que es una “entidad pública cuyo mayor accionista es la Gobernación de Antioquia. Es decir que esta empresa pertenece a los 125 municipios antioqueños”.

Entre los puntos recuerdan que no se debió desviar el río Cauca por dos túneles que no tenían compuertas, que la galería auxiliar de desviación no estaba contemplada en los diseños y que por haberla construido sin estudios fue que tuvo fallas.

"Y le estamos diciendo: señores, no usen argucias, no digan mentiras, no sean mañosos, en el sector público hay que decir la verdad. Y no hay ninguna duda, todo el país y los mismos que han contratado EPM dicen que EPM tuvo errores constructivos y eso tiene unas consecuencias económicas que hay que pagar", afirmó Luis Pérez.

Para finalizar, reiteran que “como EPM no reconoce sus errores, la junta directiva de Hidroituango decidió por mayoría ordenar a la Sociedad el cobro de penalidades y lucro cesante, de conformidad con el contrato BOOMT y de ser necesario, pedir medidas cautelares que incluyan el embargo de las cuentas de EPM”.



