Gobierno estudia vender Electricaribe y dividirla en empresas pequeñas y sin deudas

El Gobierno nacional estudia vender la empresa Electricaribe y dividida en dos o tres nuevas empresas más pequeñas que no tendrían deudas. Así lo informó este miércoles la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño.



Asímismo, el estado se comprometería a asumir el pasivo pensional de la compañía (1.2 billones de pesos) a través de un artículo del Plan Desarrollo o mediante una ley ordinaria.



"Tenemos que dejar de lado el regionalismo y pensar que solucionar el problema estructural de Electricaribe ayuda al país a crecer", aseguró Avendaño.



Por otro lado, las deudas que Electricaribe tenía antes de la intervención en noviembre de 2016 (2.4 billones), así como los préstamos que ha hecho el Gobierno a la empresa para realizar inversiones a través del Fondo Empresarial (2 billones a aproximadamente) se atenderían, hasta donde alcance, con lo que paguen los nuevos inversionistas.



"Ya se asumió de entrada que el Gobierno asume el pasivo pensional, dependiendo de cómo avance el proceso puede que el estado también se quede con las deudas del fondo empresarial, pero esa no es una decisión tomada", explicó Avendaño.



Finalmente, la funcionaria pública aseguró que aún no hay un precio mínimo por Electricaribe y que los pliegos de la nueva propuesta de venta se conocerán a finales de marzo.







