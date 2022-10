Gobierno revela este martes cómo reemplazará a Electricaribe

Este martes, el Gobierno Nacional revelará cómo reemplazará a la empresa de energía en el Caribe colombiano, Electricaribe. Se espera que el negocio de la energía en los siete departamentos de la Costa sea fraccionado en dos o tres grupos para que más de una compañía pueda participar y realizar las inversiones que se necesitan para mejorar el servicio. Se estima que se necesitan unos 8 billones en los próximos años solo mantener las redes.



El Gobierno ya se comprometió a ofrecer a los inversionistas unas compañías sin deuda. Para ello, asumirá el pasivo pensional de Electricaribe (1.2 billones) y la compañía será liquidada. Esto implica que, probablemente las deudas con la banca y otros proveedores, no podrán ser recuperadas.



Para financiar el saneamiento de Electricaribe, que corre por cuenta del fisco, y facilitar su venta, se incluyeron artículos en el Plan Nacional de Desarrollo que crean una sobretasa a la electricidad para los estratos 4, 5 y 6. Además, también se crearon nuevas contribuciones para las empresas del sector de servicios públicos.



La superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, espera que esta vez el proceso logré atraer suficiente interés del mercado y que empresas de menor tamaño puedan participar. El año pasado el proceso de venta atrajo interés, pero los compradores no pudieron concretarlo debido a que hubieran sobrepasado los topes de participación de mercado permitidos en Colombia.