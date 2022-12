Había otras alternativas al sacrificio: ambientalista sobre animales de Atlantis

En entrevista con Mañanas BLU, manifestó que hizo la alerta para garantizar la seguridad de las especies y no con el objeto de que fueran sacrificados.



“Llamamos a la Secretaría porque sabíamos que en el marco normativo hay dos posibilidades: el sacrificio y hay una resolución de Ministerio de Ambiente que dice que la disposición final puede ser un hogar de paso, un centro de investigación un zoológico”, dijo.



Este martes, el director ejecutivo de la ONG Conservación Internacional en Colombia, Fabio Arjona, también dijo que esta no era la única alternativa.



“El tema de la eutanasia sobre especies introducidas es una de las alternativas, no la única, que se tiene en estos casos”, manifestó.



En ese sentido, dijo que está dentro del marco de la ley sacrificar los animales y la autoridad ambiental tenía los argumentos para tomar dicha decisión, aunque confesó que hubiera preferido otro tipo de alternativa.



“Preferiría, en lo personal, una incautación bajo custodia del mismo tenedor, previas multas y demás mecanismos legales”, finalizó.