Hombre señalado de violación en La Calera dice que relación fue consentida

El pasado 30 de diciembre, en La Calera, Laura Catalina, una joven de 18 años, fue supuestamente violada y golpeada por, según la denuncia, un vecino suyo.

La joven fue dada de alta después de recibir atención médica en el hospital San Rafael, al sur de Bogotá. Para su sorpresa y la de la familia, al regresar a la vivienda se encontraron con que el supuesto victimario seguía libre e incluso sin orden de captura vigente.

Publicidad

Al respecto, Mañanas BLU habló con William Rodríguez Gómez, el hombre que es acusado de este hecho. Según Rodríguez, está dispuesto a darle la cara a la justicia pues, según él, no hubo una violación y la relación sexual fue acordada con la joven.

“He tenido que aportar pruebas para que se aclaré realmente lo que pasó. La Fiscalía no me quiso recibir unos testigos y por eso conseguí un investigador privado”, dijo.

“El 30 de diciembre participamos en la cabalgata anual de fin de año de La Calera. Ese día compartí con varios amigos y cuando terminé bajé a un bar y me crucé con la señorita (…) Yo ya la había visto, pero nunca habíamos tenido contacto”, relató el hombre.

Dijo, además, que cuando cerraron el bar donde se encontraban él ofreció su apartamento, que, según su relato, queda a cinco cuadras del establecimiento nocturno, para continuar con la fiesta, acto que fue aprobado por Laura y sus primos.

Publicidad

Le puede interesar: Presunto violador de joven en La Calera está libre por incapacidad de fiscal.

“Los primos (de Laura) llevaron unas amigas y fue cuando me presenté con la señorita (Laura). Ella se monta en mi moto y el primo nos dice que arranquemos que viene la Policía. Yo arranco, llego al apartamento, parqueo la cuatrimoto y le digo a ella que me espere porque tenía que ir hasta el sexto piso. Cuando salí no habían llegado los primos de ella”, precisó.

Publicidad

Asimismo, manifestó que se devolvieron hasta el bar en búsqueda de unos amigos y los primos de Laura, cuando ella desapareció de su vista.

Agregó que cuando se iba devolviendo de nuevo para su apartamento se encontró con la joven, quien le pidió un minuto para llamar a sus primos, pero que, por alguna razón, su celular estaba descargado.

Contó que subieron al apartamento a cargar el celular y, después de comer y hablar, terminaron sosteniendo relaciones sexuales “consentidas”.

“En ningún momento ella fue obligada o ultrajada. Es difícil que suba seis pisos y que no grite si estuviera obligada”, apuntó el hombre de 26 años.

Publicidad