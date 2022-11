Joven denuncia que 2 hermanas modelos la torturaron y desnudaron en Cundinamarca

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación por la golpiza de la que fue víctima la joven Carolina Muñoz, quien denunció que dos hermanas, que son modelos, la atacaran dejándola con la cabeza rapada y moretones en cara y cuerpo.

La víctima del presunto ataque aseguró que fueron voluntarios de la Defensa Civil de Tabio, Cundinamarca, quienes la rescataron de las supuestas agresoras.



Según la víctima, una de las atacantes es Jeimmy Pachón Rey, quien incluso le pasó una máquina de afeitar por la cabeza.



“Ellas me mordían, me torturaban, me halaban el pelo, me dejaron en un sitio destapado después de cortarme la ropa y dejarme desnuda, me mordieron la cabeza”, contó la mujer.



Darío Barragán, abogado de las modelos señaladas del ataque, aseguró que sólo se trató de una riña y no un tema de tortura y secuestro.



Carolina Muñoz, la modelo que recibió la golpiza, recibió 15 días de incapacidad.