Joven denunció que fue drogada por conductor de una plataforma digital en Bogotá

Una joven denunció, a través de su cuenta de Twitter, que un conductor de una plataforma digital de transporte la drogó cuando tomó el servicio al suroccidente de Bogotá.

"Anoche tuve que pasar por la situación más horrible por la que he estado en mi vida. Tomé un Didi y fui drogada", escribió la mujer en esta red social.

Según el relato de la presunta víctima, a las 8:15 de la noche pidió un servicio de transporte que iniciaba su recorrido en Castilla hacía Ciudad Salitre.

"Tan pronto yo me subí al carro, lo primero que hice fue bajar la ventana completamente (para evitar cosas) y conecté los audífonos para hacer una llamada con mi novio", narró la joven.

Indicó que lo primero que hizo fue compartir la ubicación con su pareja por WhatsApp y lo dijo en voz alta con el fin de que el conductor escuchara.

La situación empezó a cambiar cuando el conductor, contó la mujer, tomó por otra ruta.

"Debía tomar la Boyacá y luego Américas, es la ruta más común, inmediatamente le pregunto al tipo el por qué tomó esa ruta, a lo que responde que por las Américas había un accidente y todo estaba troncado, yo le pedí que me dejara ver que ruta tenía", narró a través de su Twitter.

Ella verificó que el conductor estuviera diciendo la verdad sobre el cambio de ruta y así fue, no vio nada raro y le informó a su novio que iba por otro lugar.

"Pasaron unos 5 minutos, creo yo, empiezo a sentir demasiado calor, no entendía por qué si llevaba la ventana abajo, en ese momento intentó levantar las manos para bajarme la cremallera de la chaqueta y empiezo a notar que me siento demasiado mareada", denunció.

La joven le pidió al conductor que la dejara bajar y cuando él se orilló en una acera, ella se tiró del carro en movimiento y ya fuera de él, le tomó una fotografía.

"Me percato que cerca había un paradero de buses y yo me siento, las personas que estaban ahí escuchaban que decía que estaba mareada y empiezan a preguntarme que qué había pasado, solo recuerdo que me dieron alcohol y me preguntaban por las placas del carro", contó la mujer.

"No tengo idea cuáles eran las intenciones de este hij**, robarme, abusarme qué se yo (...) Chicas siempre compartan ubicación, tengan gas pimienta, busquemos la manera de no ser tan vulnerables", recomendó la joven.

