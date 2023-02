Al menos seis mujeres denunciaron acoso y abuso sexual por conductor de plataforma en Medellín

Un video en redes sociales sirvió para que al menos 6 jóvenes de Medellín descubrieran que han sufrido acoso y abuso sexual por parte del mismo conductor, que trabaja en varias plataformas digitales.

Valentina Echeverry fue la joven paisa que decidió, a través de su cuenta de Instagram, hacer público el caso en el que un conductor de la plataforma digital la habría acosado mientras la llevaba a su casa.

“Es que déjame ver, córrete el pelo, yo como idiota me puse hacer todo lo que me decía, pero es que tenía mucho miedo, porque él ya estaba raro”, relató.

Una mujer aseguro en grupos de WhatsApp que un conductor de aplicaciones intentó sobrepasarse en el carro en las calles de Medellín. pic.twitter.com/7AP2QwzIkC — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) January 31, 2023

Lo que Valentina no esperaba era que al contar su historia, al menos cinco jóvenes más, a las que no conocía, contarían que les había pasado algo muy similar con el mismo hombre.

Una de ellas es Alejandra Blandón, una joven de 18 años, estudiante de medicina, quien pidió un servicio por aplicación, pensando que estaría más segura, pero vivió el mismo terror que cuenta Valentina.

En conversación con Blu Radio, Alejandra contó que en todos los casos que ha conocido gracias a las redes sociales, el conductor comienza su acoso de la misma manera.

“Como que estás muy tensa, soy una persona que conozco del tema y me dijo que estirara la mano cuando fue que me cogió los dedos de la mano, ahí yo me asusté y me cogió del pelo, ah no fui capaz de moverme, porque se me muevo brusco me casca o me mata”, aseguró.

En el caso de Valentina, la joven cuenta que el conductor le tocó el cuello, la pierna y las manos, pero en el de Alejandra fue mucho más allá.

“Me cogió del pelo y me agarro los senos, en ese momento yo sentía era mi corazón a mil, no sabía qué hacer, ni siquiera podía hablar, ni gritar. Me empezó tocar los senos, me bajaba el abdomen”.

Melissa Quintana, una docente de 27 años de edad, también contó a Blu Radio que el mismo hombre, con la misma placa de carro, fue quien la habría acosado a ella también.

“Todo el tiempo sentí que él me iba hacer algo, que iba abusar de mí por la manera como me miraba, como intentó tocarme, fue una experiencia muy mala, reporté el servicio y no hicieron nada, deje un mal comentario hasta que otras chicas la valentía y pudieron contar”, agregó.

Varias de las víctimas del presunto abusador ya están tramitando las denuncias en la Fiscalía para evitar que este hombre, quien tiene perfiles en diferentes plataformas y con diferentes nombres, que cambia el número de placa del vehículo, deje de acosar y abusar de las mujeres que transporta por las calles de Medellín y el área metropolitana.

