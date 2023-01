Video: mujer denuncia acoso sexual durante una carrera de taxi en Ibagué

Una ibaguereña, identificada en Instagram como Samyosorio, relató en esta red social detalles del acoso sexual que habría vivido una amiga al interior de un vehículo de servicio público el fin de semana, luego de tomar un taxi que la llevaría a un centro comercial. A solo cinco minutos de recorrido, la víctima pudo grabar al conductor, quien, cuando conversaba con ella, expresaba palabra soeces, obscenas y de carácter sexual.

El hecho se hizo viral a través de esta red social, donde la mujer contó en los angustiantes momentos que vivió su amiga, cuando le escribió contándole lo que pasaba.

"El día de hoy sábado 28 de enero del 2023 mi mejor amiga decide tomar un taxi desde la carrera 5ta con 36 hacia Multicentro, en Ibagué, sobre la 1:00 de la tarde y en el recorrido de este taxi el hombre la mira despectivamente y le sonríe por el retrovisor. Esto hace que mi amiga se sienta incómoda, hasta que percibe que este hombre le está viendo sus pechos operados. El taxista le dice que si quiere se haga en la silla del copiloto, a lo cual ella se niega y le dice que está bien. Luego de esto empieza a hacerle preguntas como “¿Cuál es su nombre? ¿De dónde viene?” hasta que sale a la luz su pregunta “¿Desde hace cuánto no tiene relaciones sexuales?”, relata el primer párrafo.

Samyosorio, en su red social, continuó con la descripción de lo sucedido a su amiga.

"Desde ese momento mi mejor amiga se empieza a sentir en peligro y decide sacar su teléfono y dar aviso a la persona con la que se iba a encontrar. El hombre sigue presionando para que le conteste y ella decide responder de una manera amable por miedo a lo que este hombre pudiera hacer con ella. Este hombre siguió diciéndole cosas despectivas como que ella debía estar muy “cerradita”, por lo que mi amiga se incomoda mucho más y decide llamar a quien sea para pedir ayuda".

Blu Radio dialogó con el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Carlos German Oviedo Lamprea, quien aseguró que hasta el momento de la entrevista no había una denuncia formal instaurada.

“A través de las redes sociales tuvimos conocimiento de una denuncia de una mujer que manifestaba que, al interior en un taxi , el conductor estaba realizando comentarios, los cuales no estaban acordes y ella se sentía acosada. Desafortunadamente solamente hemos tenido conocimiento de las redes sociales, no hay una denuncia formal que tengamos conocimiento, no tenemos la identidad de esta persona con el fin de que nosotros, a través de la seccional de investigación criminal, hacer acompañamiento e iniciar la ruta que tenemos donde se afecten a las mujeres”.

En medio del relato realizado por Samyosorio, señaló que "el hombre siguió diciéndole cosas muy obscenas y preguntándole si le habían hecho sexo oral, entre otras cosas".

"Mi amiga recibe una llamada y este hombre le exige ponerla en altavoz. ella accede aterrorizada y le dice a la persona que la estaba esperando que le hablaba por WhatsApp. ella le envía la ubicación actual, a lo que él taxista se da cuenta y empieza a golpear el carro y gritarle que se bajará".

“La invitación es a la victima para que denuncie o se comunique con nosotros para así poder iniciar una investigación formal y esclarecer este caso, y que ojalá sea un caso que sea real y que no pase lo de año pasado, cuando una supuesta mujer, saliendo de la terminal, unos hombres le habían agredido sexualmente, cuando este caso se investigó, nunca ocurrió. Era un motivo para ocultar esa mujer a qué se dedicaba, y esto afecta no solamente la seguridad, sino también a la capital, porque muestra a Ibagué como una ciudad insegura para las mujeres”, agregó el coronel Oviedo.

Samyosorio terminó su relato afirmando lo siguiente:

"Ella se baja. Afortunadamente ya estaba muy cerca de su destino y decide caminar, pero este taxista la sigue a donde ella vaya. Finalmente mi amiga corre al centro comercial y decide contar su versión".

“La idea es si que, se presentó el caso en contundencia, no vamos a permitir que se presenten hechos que afecten la seguridad de nuestras mujeres, por eso necesitamos la denuncia, para nosotros, como Policía Metropolitana de Ibagué, realizar todas las acciones en coordinación con la Fiscalía General, poder actuar y realizar las acciones judiciales correspondientes”, puntualizó, el coronel Carlos German Oviedo Lamprea.

