Mujer denuncia fuerte caso de acoso sexual en TransMilenio: "Qué asco, qué impotencia"

En la noche de este jueves, 26 de enero, una mujer denunció través de su cuenta de Twitter que fue víctima de acoso sexual en TransMilenio, en Bogotá. Según lo que manifestó la joven, el hecho ocurrió sobre las 7:30 de la noche mientras utilizaba el servicio de transporte público.

Todo ocurrió cuando la joven, identificada como Silvana (@_Silvana77 en Twitter), se bajó de uno del articulado de transporte, cuando, de repente, un hombre le gritó “que disfrute su regalito”.

“Hace como hora y media me bajé del TransMilenio y antes de que se cerraran las puertas un tipo grita ‘que disfrute su regalito’, yo escuché, pero no paré bolas porque no pensé que me hablara a mí, luego fue que me di cuenta, tenía el pantalón empapado”, escribió.

Además, la joven aseguró que su agresor sexual en TransMilenio le manchó toda la parte de atrás, cosa que la dejó impotente y perturbada.

“El regalito era el semen que había dejado en mi pantalón. Qué asco, qué impotencia. Honestamente el TransMilenio iba tan lleno que en el momento no me di cuenta. No le vi la cara, nada que hacer”, explicó.

Después del horroroso suceso, Silvana manifestó que el asco y la impotencia que siente después de ser acosada es muy grande y le pide a las personas que tengan cuidado, ya que ella no pudo ver a su agresor.

“Lloré mucho; lo único que queda de consuelo es que ‘no pasó nada más’, pero es que nada debió pasar en primer lugar”, concluyó.

TransMilenio responde a la fuerte denuncia de acoso sexual

A raíz de la grave denuncia, TransMilenio rechazó los hechos y manifestó que tomará cartas en el asunto.

“¡Inadmisible que esto suceda! Podemos activar la ruta de Género para proceder a la denuncia y con ello la verificación de cámaras que permita a las autoridades avanzar en investigación, identificación y búsqueda”, aclaró

