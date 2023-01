Mujer ibaguereña salió de su casa a un banco en Ibagué y desapareció

La joven salió del sector de la calle 23 entre carreras cuarta y quinta, hacia el centro de Ibagué a realizar diligencias en una entidad bancaria y, desde ese momento, se desconoce qué sucedió con ella.

María de los Ángeles Vásquez Candia, de 40 años, casada, con dos hijas de 4 y 8 años, se encontraba en su vivienda en compañía de sus familiares, alrededor de las 8:00 de la mañana salió hacia el Bancolombia ubicado en la calle 11 con carrera 3 en Ibagué, diagonal a la Gobernación del Tolima y, hasta este momento, es un enigma su paradero, por lo que su familia teme le haya sucedido algo.

“María de los Ángeles salió esta mañana con dos millones de pesos que iba a consignar en Bancolombia, porque eso era lo de la matrícula de las niñas y luego se iba a encontrar con otros familiares y las niñas arriba en el Colegio Tolimense, pero nunca llegó y no volvió a contestar el celular. Eso sí nos parece super extraño, porque ella siempre contesta”, aseguró a Blu Radio, Víctor Candia, su tío.

Luego de 13 horas de la extraña desaparición de María de los Ángeles Vásquez Candia, su familia formó bloques de búsqueda por toda la ciudad y han llamado a amigos y conocidos para que los apoyen: “Estamos seguros de que ella nunca llegó al banco, porque la plata no ingresó a recaudo del colegio, no hemos podido verificar las cámaras del banco, porque es por orden judicial y no hemos podido, lo que sí hemos visto es que la cámara de acá del negocio ella se ve cuando se va y otra más adelante, sobre la 23 con quinta, la vemos cuando cruza la calle. Ahí ya la perdimos, estamos esperando que los otros locales nos colaboren con las cámaras de seguridad que tengan para ver si sabemos dónde la podemos ubicar”, agregó Víctor.

Mauricio Vásquez Candia, su hermano, también pide a todos los ibaguereños que puedan tener información sobre el paradero de María de los Ángeles, que se comuniquen a los números: 313-469-85-71, 315-899-68-90 o 315-816-45-67.

“Por favor ayúdenos a encontrar a mi hermana, sana y salva, en la familia estamos desesperados sin saber de ella, y sus dos niñas la están preguntando y ya no sabemos qué decirles, porque ella siempre está con ellas”, apuntó Mauricio.

Las autoridades de Policía del área de la Metropolitana de Ibagué ya tienen conocimiento del hecho y se encuentran realizando labores de vecindario y seguimiento a las cámaras en toda la ciudad para encontrar, esperan, muy pronto a María de los Ángeles Vásquez Candia.

