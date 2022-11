La incertidumbre reina en empleados y pacientes de la enferma clínica Corpas

La orden de cierre de la clínica Jorge Piñeros Corpas es el nuevo síntoma de la enfermedad del sistema de salud y de los problemas que tiene la EPS Esimed para atender a sus pacientes.

“Nos informaron del cierre por incumplimientos de infraestructura, especialmente por la falta de ascensores para prestar el servicio. Es una crisis para los pacientes y los empleados”, explicó Alirio Toloza, vocero del sindicato.

Publicidad

Los más perjudicados son los pacientes. “No sabemos a dónde ir, no nos dicen nada. Yo llegué buscando un servicio de urgencias y no, me toca irme ahora no sé para dónde “, dice doña Luz, una usuaria de Medimás.

Vea aquí: Medimás entregó balance positivo tras revisión en Clínica Jorge Piñeros Corpas

La otra cara de la preocupación por el cierre de la clínica es la de los empleados.

“Yo llevo 17 años trabajando aquí, soy enfermera y hoy me levanté sin saber qué va a pasar ni conmigo ni con los enfermos que tienen cirugías pendiente, tienen citas programadas”, dice una de las empleadas.

Publicidad