Cámaras de seguridad de una vivienda en el barrio Batán, en la localidad de Suba, registraron el momento en que una mujer de 40 años fue asaltada por delincuentes que pretendían robarle su bolso.

#Video Ladrones arrastran a mujer que se opuso a un robo en Suba → https://t.co/iTiE21mJkg #MañanasBLU pic.twitter.com/d1L3CSBLz3 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 4, 2019

Los delincuentes atacaron por la espalda a su víctima a quien arrastran por varios metros mientras ella se aferra a sus pertenencias.

“Yo alcancé a escuchar a uno de las motos, que le decía ya suéltela, suéltela que no se pudo hacer nada", relató Lyda Días, víctima del hecho.

La mujer se alistaba a entrar a su lugar de trabajo cuando sintió el impacto del motociclista quien la tira al suelo e intenta robarle el computador que llevaba en su bolso.

"Yo me aferré al bolso, evitando que me robaran, fue tanta la fuerza que hice que tengo lastimado el brazo, un seno y las piernas, me dieron tres días de incapacidad y hoy voy a presentar la denuncia", aseguró.

Lyda Días denunció que este no es el único caso de inseguridad que se presenta en el barrio Batán, al que calificó como un sector inseguro porque frecuentemente se presentan asaltos.

"Uno llega a trabajar y escucha que robaron a este, que robaron al de la peluquería. La Policía dice que va a venir y viene a veces y ya luego no se ve", agregó la mujer madre cabeza de familia.

