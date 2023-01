Las sospechas del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios recaen sobre su novio, dice su familia

El coronel José Bejarano, comandante de la Policía de Fontibón, entregó en Mañanas Blu detalles del hallazgo del cuerpo de la DJ Valentina Trespalacios , que fue encontrado en una maleta en un contenedor de basura en esa localidad, ubicada en el occidente de Bogotá.

El oficial reveló que el hallazgo se produjo alrededor de las 3:00 de la tarde del domingo por un habitante de calle en el sector de Los Cambulos, un parque del barrio Versalles. Añadió que el cuerpo de la DJ fue puesto en la maleta a presión, pero no desmembrado.

“Un habitante de calle nos informa que hay un cuerpo en un contenedor de basuras. El cuadrante se desplaza y estaba el cuerpo en una maleta. Cuando llega el laboratorio de criminalística se evidencia que estaba completo, no descuartizado ni desmembrado”, explicó el coronel.

Bejarano manifestó que aún no hay reporte de Medicina Legal, pero aclaró que no se evidenció la utilización de armas de fuego ni cortopunzantes: “Hasta el momento del levantamiento no tenía ningún signo visible de violencia”.

Sobre el novio de la DJ, que según la familia de Valentina fue la última persona con la que ella tuvo contacto , el coronel manifestó no tener información, pero aclaró que está en proceso de investigación.

“Por parte de la Policía de Fontibón se entregó el material probatorio a la unidad investigativa. No tenemos información (del nombre del novio), eso es todavía parte de la investigación. Esos datos aún no los tenemos acá”, puntualizó el oficial.

En diálogo con Blu Radio y Noticias Caracol , Carlos Trespalacios, tío de la víctima , pidió celeridad en el caso e hizo un llamado urgente al novio de su sobrina para que aparezca, pues según él, fue la última persona que vio con vida a la mujer, de acuerdo a las imágenes compartidas en las historias de WhatsApp de la reconocida DJ.

"Ella apareció en una maleta, desmembrada con la pijama con la que ella generalmente dormía y nosotros les estamos pidiendo a las autoridades que haya celeridad en esta parte (las investigaciones). Ella salió a rumbear con su prometido norteamericano el día viernes y sábado, tanto que ella compartió mensajes de WhatsApp estando en la discoteca. No hay dudas que ellos estaban compartiendo, entonces queremos que él aparezca, que dé la cara, que nos dé su versión, que nos diga dónde la dejó, ¿qué pasó con ella?", dijo a Blu Radio Carlos Trespalacios, tío de la DJ.