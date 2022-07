“Le destruyeron el rostro”: menor fue agredida por otras compañeras en colegio de Bogotá

Una menor que sufre de matoneo en su colegio, fue víctima de sus compañeras quienes la agredieron a las afueras de la institución y le provocaron fuertes lesiones en el cuerpo, principalmente en su rostro, por las que actualmente se encuentra hospitalizada.

La situación se presentó, según informó Noticias Caracol, en el colegio Tibabuyes, en la localidad de Suba. Según informó la mamá de la menor, la niña viene sufriendo de matoneo y agresiones desde el año pasado, aunque han hablando con la institución educativa y se han logrado acuerdos, no ha servido de nada.

La agresión más fuerte se presentó el pasado martes 12 de julio, cuando en diferentes momentos de clase le arrojaron papeles y la insultaban, situación que le informó al profesor, pero este hizo caso omiso.

A la hora de la salida el grupo de compañeras la estaba esperando en compañía con otro niño y con algunos engaños lograron aislarla para poder agredirla.

"Agresiones físicas que fueron tan fuertes que tienen a mi hija hospitalizada y no sabemos cuando salga. Las agresiones que le hicieron a mi hija fue completamente en la cara, le destruyeron completamente el rostro a mi nena", explicó la mamá de la menor.

De igual forma, la menor también ha recibido atención psiquiátrica, ya que habría expresado que no quiere seguir viviendo: "La niña tiene alta secuela. Psiquiatría también la está observando. Ella en estos momentos no quiere salir del hospital, lo único que quiere es morirse, ella dice que quedó horrible, que quedó deforme, no quiere seguir adelante ni hacer absolutamente nada", agregó la señora.

La mamá de la menor interpuso una denuncia ante la Fiscalía para que respondan los agresores o los padres.

