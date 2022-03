Le negaron el ingreso en siete colegios a niña en Bogotá por ser hija de padres homosexuales . Jhon Ramírez y Miguel Ángel Barriga son los dos denunciantes de estos hechos y ellos aseguran que desde agosto del año pasado comenzaron a buscar un colegio para su hija de 6 años. Ellos adoptaron a la menor en mayo de 2021. Dicen que tuvieron barreras desde el primer momento de la inscripción.

Desde que comenzaron el proceso de elección del colegio las instituciones dieron un sinfín de explicaciones para no aceptar a la menor.

“En dos instituciones nos dijeron no llenen todavía el formulario, déjenos estudiar ‘su caso’ como si fuese algo diferente. Nunca más nos volvieron a llamar, nos dejaban leídos en el WhatsApp. En uno en particular nos dijeron que ni presentáramos el formulario”, dijo Miguel Ángel Barriga, uno de los padres de la menor.

En medio del proceso de búsqueda de un colegio ideal para su hija dicen que a la menor siempre se le cuestionaba por la conformación de su familia, porque la niña siempre dibujaba dos hombres. También agrega que los cuestionamientos no solo venían de los profesores, sino de la psicóloga del colegio en el estaban haciendo el proceso de ingreso en ese momento.

“La psicóloga lo primero que pregunta es: ¿A quién pongo como mamá? A nadie. Estas viendo a dos papás de frente y ahí estaba la niña. Además, finaliza y remata con una frase que dice: finalmente la niña está muy chiquita, entonces cuando ya tenga ocho o nueve años ella misma va a identificar quién tiene el rol femenino o hace de mamá”, fue lo que les dijo la psicóloga en medio de una reunión de admisión entre los dos padres y la menor.

¿Cuándo fue el momento en el que reconocen una discriminación con su pequeña?

Miguel aseguró que en el momento en que junto con su esposo Jhon reconocieron que había una discriminación sistemática fue cuando iniciaron el proceso de admisión en el colegio americano de Bogotá. Allí cuenta Miguel lo siguiente:

"Llegamos a la entrevista que era parte del proceso de admisión, nos piden que retiremos a la niña a otro salón y se acerca la psicóloga, la coordinadora académica y nos dice que querían disculparse porque no era un colegio que estuviera preparado aún para esas situaciones”.

Miguel dice que la admisión tenía unas condiciones que cumplieron totalmente y que aun así el colegio se excusó en que no sabían cómo manejar la situación.

“Entendimos ahí de frente cuáles son las luchas de no discriminación cotidianas, ¿Si a esto no se le llama discriminación qué definición puede tener?”, enfatizó Miguel.

Después de estos hechos Miguel y su esposo Jhon reiteran que este colegio debe tener una revisión desde la Secretaría de Educación. Además, los padres interpusieron una tutela ante un juzgado penal y esperan que sea resuelta pronto y aseguran que presentarán las denuncias contra la institución en la Fiscalía y entidades administrativas competentes.

BLU Radio se comunicó con el rector del colegio americano de Bogotá y dijo que, debido a que las personas que se quejan han instaurado una acción judicial que no ha culminado y que no quieren entorpecer el proceso, no se pronunciarán por ahora, pero que en algunos días expedirán un comunicado dando la posición de la institución.

