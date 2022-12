Los que convocaron paro de taxistas son candidatos al Concejo: Hugo Ospina

Hugo Ospina, uno de los voceros de los taxistas en Bogotá, aseguró que él no ha convocado a ningún paro de taxistas para este miércoles 29 de julio, tal como se había manifestado en un principio.



“Nuestra organización nunca ha convocado a ningún paro y ningún cese de actividades, este paro lo vienen convocando otros compañeros con los cuales ayer hicimos una reunión y les dije que si iban a convocar un paro porque se lanzaron al Concejo, yo no me iba a prestar para hacer un paro político”, comentó. (Lea también: Taxistas de Barranquilla se encadenaron en protesta por sobreoferta de taxis ).



Según Ospina, lo que le incomoda y el motivo por el que no se unirá al paro es que “los que convocaron al paro están de candidatos al Concejo de Bogotá”.



Entre tanto, el concejal Javier Palacio aseguró que no ha tenido ningún acercamiento con taxistas para promover un paro, tal como lo han denunciado algunos sectores en Bogotá.