Los reveladores correos entre Wilman Muñoz y quien sería un testaferro de Farc

Un DVD en poder de la Procuraduría, puntualmente en el folio 14 de todo el material de investigación por corrupción en la Universidad Distrital de un informe de junio de 2018 que elaboró el departamento u oficina de Informática Forense de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, sigue revelando nuevos detalles de lo que fue un verdadero desfalco por más de $10.000 millones de pesos.

Esa información conocida por la Procuraduría, que según el documento del Ministerio Público, fue extraída del disco duro del computador de quien fuera director del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, Wilman Muñoz.

Dice la Procuraduría textualmente en el fallo con el que se destituyó e inhabilitó a Muñoz:

“Se encuentran 11 correos electrónicos enviados a la cuenta personal del señor Wilman Muñoz Prieto ‪wmunozprieto@hotmail.com desde las cuentas ‪jguayazanc@reddeefectivo.com y ‪ggc@makroenvios.com de uso del señor José Gabriel Guayazán Carrillo en los meses de abril, mayo y septiembre de 2017”.

Según el Ministerio Público, José Guayazán había sido capturado y condenado a 6 años de prisión por el delito de lavado de activos. El hombre blanqueaba dineros que recibía de las operaciones de narcotráfico de las Farc.

Algunos de los correos son los siguientes:

Correo 1

‪6 de abril, 9:47 am

Enviado de: ‪jguayazanc@redesdeefectivo.com

Asunto: Su Certificado

“Correo mediante el cual se le autoriza pago de inmueble en Colombia, y se anexa certificado de relaciones comerciales entre el Banco Pichincha sucursal Quito-Ecuador, y el señor José Gabriel Guayazán Carrilo”.

4 días después, ‪el 10 de abril:

‪12:37 pm

Desde la misma cuenta ‪jdguayaznc@redesdeefectivo.com

“Correo mediante el cual se envía primera imagen de la transacción de las 20 autorizadas, por valor de $19.999 dólares cuentan que es enviada a la cuenta de Bancolombia ‪29949545839 cuyo titular es Wilman Muñoz Prieto”. Es decir, un total de casi 400.000 dólares, poco más de $1.200 millones de pesos colombianos.

Un día después, es decir ‪el 11 de abril, llega otro correo de la misma cuenta a Muñoz, que dice:

“Mensaje reenviado del director de negocio en el extranjero Banco Pichincha CA, el cual certifica el envío del segundo pago de $18.594 dólares según imagen anexa, cantidad que es enviada a la cuenta de Bancolombia ‪29949545839 cuyo titular es Wilman Muñoz Prieto”.

Después, en otros correos, Muñoz se queja por la demora de algunos pagos.

El correo 12 que llamó la atención de la Procuraduría venía de Reino Unido

Asimismo, la Procuraduría evidenció una posible relación de Muñoz con una cuenta en el Reino Unido, cuyo saldo asciende a cerca de 16 millones de dólares.

El envío lo hacen desde la cuenta @‪makrojuridico@makroenvios.com a la cuenta de correo de Wilman Muñoz.

15 de agosto de 2017.

Es un mensaje originalmente enviado por un ejecutivo del Banco Santander en Londres, Paul Richmond, director de Pagos ATM de la entidad.

El tema tratado, según la Procuraduría, es el recibo de un pago correspondiente de Money Gram, se hace la activación de una tarjeta del Banco Santander que tiene un saldo de $15.500.000 dólares, poco más de 45 mil millones de pesos colombianos y le dicen que podrá hacer retiros hasta por 5 mil dólares y pagos en todo el mundo.

¿Qué otros funcionarios serán investigados?

Se investiga, entre otros, a Rafael Bustamante, quien fue rector encargado de la Universidad, desde el 27 octubre hasta el 02 de noviembre de 2012. De igual manera, la “lupa” de la Procuraduría está sobre Luz Marina Garzón, quien fuera jefe de la oficina de control interno. También aparecen Eusebio Antonio Rangel, ex jefe de división de recursos financieros y una ex auxiliar administrativa, llamada Patricia Gamboa quien fue la persona que recibió un extracto de los pagos e informó a Muñoz, posteriormente no volvió a recibir estos documentos que evidenciaban los pagos que se estaban haciendo con una tarjeta de crédito de la Institución. También se investiga a Inocencio Bahamón Calderón quien fue rector encargado.

