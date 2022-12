Más de 200 mil pacientes, en alerta por orden de frenar liquidación de Manexka

El Tribunal Administrativo de Córdoba ordenó a la Superintendencia de Salud dejar sin valor y efecto el proceso de liquidación de la EPS indígena Manexka, la cual había sido intervenida por las inconsistencias que presentaba con la atención a los pacientes y con los inconvenientes que se tenían con los recursos destinados a la salud de sus afiliados. La Supersalud alertó por el riesgo que deja este fallo a 210 mil usuarios.



“Manexka entró en liquidación porque se evidenciaron graves fallas en la atención a la población y la pérdida de los recursos de la salud. Tomamos entonces la decisión de retirar a esa población en riesgo y ahora el tribunal me dice que debo reintegrarlos. ¿Cómo lo hago sin arriesgar ni una sola vida sabiendo que los tengo que dejar nuevamente en manos de una aseguradora deficiente y disfuncional?, en ese sentido, es que le pido a los magistrados me den las respectivas instrucciones”, afirmó Norman Julio Muñoz, superintendente de Salud.



“Ordenamos su liquidación, eso significa que no está operando como aseguradora, si yo le reintegro los afiliados en el término que me da el tribunal que es de cinco días, pues esa población quedará sin atención porque no cuentan en este momento con sistemas de información y menos con una red conformada para garantizar la prestación de los servicios”, agregó Muñoz.



En ese sentido, la SuperSalud hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, para que intervengan en la situación, “en beneficio y protección de los usuarios que, por orden del tribunal, deberán ser devueltos a Manexka".