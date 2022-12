“Me asustaron a la clientela”: vendedora de empanada que, con multa, costó $ 800.000

La vendedora de empanadas que resultó multada por la Policía con $ 800.000 junto a tres clientes, por vender alimentos en el espacio público, reveló detalles del insólito episodio y su vida. Erlín Solís contó lo sucedido a Mañanas BLU, en medio de su dura jornada de trabajo.

La mujer decidió ponerse a trabajar por su cuenta, hace 10 años, con el ánimo de lograr independencia. Desde entonces, contó, han pasado 10 años vendiendo alimentos y pasabocas, entre otros artículos, en un puesto ambulante en el barrio La Castellana.

“Yo tengo una clientela aquí muy fiel a unas empanadas que traigo que son muy sabrosas y preparadas”, aseguró.

Solís contó además que vive una difícil situación económica y que sus obligaciones son altas.

“Yo vivo de esto y uno tiene sus cuentas que pagar. Yo también pago un millón de pesos de arriendo prácticamente. Llevo 30 años aquí, pero yo no soy de acá. Yo trabajo para conseguir un pasaje precisamente, de pronto, para irme ya para mi tierra que es Cali”, agregó.

Sobre el comparendo, Solís aseguró que los uniformados que se lo impusieron lo hicieron de manera desorganizada y de forma ilegible.

“No se entiende lo que dice ahí, dicen ellos que es un comparendo”, declaró.

“Yo tengo un problema de retraso, porque tuve una fiebre alta como un estilo de meningitis. A raíz de eso hay cosas que me da una convulsión y hay cosas que se me borraron y otras que no las capto muy bien”, agregó.

Escuche esta entrevista:

