Medellín, Cali y Barranquilla juntas no reciclan la cantidad de Bogotá: Distrito

El subsecretario de Asuntos Locales de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, José Cuestas, aseguró que el programa de Basura Cero, que incluye comparendos ambientales, ha sido un éxito en la capital del país.



Según Cuestas, gracias al programa “Medellín, Cali y Barranquilla juntas no reciclan la cantidad de Bogotá”, que, según las cifras del Distrito, es de 40 mil toneladas al mes.



Hizo énfasis en que "Basura Cero sustituye el viejo paradigma del enterramiento, pero si las enterramos estamos matando agua, tierra y vida, Bogotá produce 7.200 toneladas de basuras diarias y no podemos enterrar esa cantidad".



En ese sentido, dijo que el programa de la Alcaldía de Gustavo Petro “es un poderoso dispositivo de transformación mental y cultural de la ciudad”.



Por lo tanto, el comparendo ambiental busca crear conciencia sobre la importancia del reciclaje y el manejo adecuado de los desechos.



“Se está reciclando, se está separando en la fuente lo reciclable de lo no reciclable (…) sin embargo, se han impuesto 1.529 comparendos ambientales”, finalizó.