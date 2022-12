Metro elevado implica nuevo estudio; anterior costó US$ 90 millones: experto

El exgerente de TransMilenio, Fernando Rey, aseguró que la decisión de suspender temporalmente el proceso del metro en Bogotá “no es otra cosa que rubricar la historia de la cantidad de estudios que se han hecho sobre el metro”.



Según el experto, se puede “anticipar que no vamos a tener metro”, pues para cambiar la idea y hacerlo elevado, como lo quiere Enrique Peñalosa, se necesitarán nuevos estudios.



“Peñalosa a través de todos sus años siempre ha manifestado ser enemigo del metro, tiene unos criterios respetables pero no los comparto y salió con la teoría de hacerlo en viaducto. Un metro completamente en viaducto como él propone no tiene estudios en Bogotá, habría que repetir los estudios”, manifestó Rey.



En ese sentido, hizo un llamado para que “se respeten los estudios que costaron 90 millones de dólares para que Bogotá sí pueda tener un metro”. (Vea además: Suspenden temporalmente proceso de estructuración del metro de Bogotá )



Sobre el metro subterráneo, explicó que sí es más costoso, pero principalmente por las estaciones, por lo que se podría evaluar otra opción.



“El problema no es el túnel sino las estaciones que se hacen bajo tierra”, finalizó.



El exgerente de TransMilenio dijo que lo más probable es que no se concluya satisfactoriamente la idea de la primera línea del metro, mucho menos después de que la Financiera Nacional lo suspendiera hasta febrero de 2016.