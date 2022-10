Miembros de Consejo Directivo de UAC dicen no saber nada de venta de bienes

Cinco de los cerca de veinte miembros del Consejo Directivo de la Universidad Autónoma del Caribe enviaron una carta a la revisora fiscal de la Universidad en la que piden explicaciones urgentes por la enajenación de varios bienes.

“Se solicita al señor revisor fiscal elaborar a la fecha de diciembre 31 de 2017 y los meses de enero y febrero de 2018, un informe de las fuentes de ingreso económico, su uso o destino de estos y otros recursos que obtuvo la universidad mediante la enajenación y la venta de su patrimonio, como fue parte de su infraestructura académica, Mi Pequeña Uniautónoma, polideportivo y demás que están relacionados en el informe de los comisionados del Ministerio de Educación Nacional (…). Movimientos que la mayoría de los integrantes de la sala general no tuvieron conocimiento de lo que se había realizado”, dice la carta.

En la comunicación, los miembros del consejo le piden al presidente de la corporación que se realice una sesión extraordinaria para evaluar los hechos que han sido conocidos por la opinión pública sobre la inestabilidad financiera de la Universidad y las posibles irregularidades que ha encontrado la cartera.

Más adelante la carta señala: “A pesar de que en los estatutos al rector se le otorguen facultades, no dio a conocer las condiciones para enajenar o hipotecar los bienes de la Universidad y consecuentemente informar el destino de los recursos económicos que ingresaron a dichas transacciones. Además, no dio a conocer por qué no se utilizaron otros mecanismos financieros que existían para reestructurar los pasivos de la Universidad”.

Los cinco miembros también le exigen al revisor que cuanto antes realice un informe en el que se dé a conocer cómo y en qué se gastaron los ingresos por matrícula de los estudiantes de 2017 y 2018 y a cuánto asciende esa cifra.

La carta está firmada por Tamid Turbay Echevarría, Orlando Saavedra Magri, Mariano Romero Ochoa, Paula Gaviria Visbal y Patricia Pinilla Muñoz.

De otro lado, fuentes aseguraron a Blu Radio que el nuevo rector de la Universidad, Víctor Alfonso Armenta del Gordo, fue agregado al grupo del Consejo minutos antes de ser nombrado rector. Y, además, antes de estar en el cargo trabajaba como profesor de planta de la Facultad de Derecho en donde su jefe era María Cristina Vargas Cormane, prima del exrector Ramsés Vargas.