No quiero que desdibujen lo hermoso que hicimos por actos de Maradona: Distrito

El director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, Aldo Cadena, dijo en entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio que pese a la actitud agresiva de Diego Armando Maradona en el ‘partido por la paz’, se sacó provecho al destacar que el fútbol debe ser un símbolo de paz .



“No queremos que nos desdibujen todo lo hermoso que hicimos a través de un acto que desde luego no estamos de acuerdo con él (…) no estamos de acuerdo con la violencia, ni contra los animales ni contra nadie. Ese acto lo rechazamos y si eso se dio”, enfatizó Cadena.



“Lo fundamental de la traída de Maradona es el mensaje que logramos establecer, que el fútbol y cualquier tipo de deporte que se practica debe ser un instrumento de paz”, agregó.



Además, reiteró que por la visita de Maradona a Bogotá el IDRD no pagó “un solo peso”.



“En el caso nuestro no pagamos ni un solo peso”, dijo al manifestar que en el caso de exjugadores de la Selección Colombia los gastos fueron asumidos por Coldeportes.



En ese sentido, Cadena manifestó que lo que en realidad interesa es que se logró congregar a los que fueron a ver al partido y alrededor de la paz.