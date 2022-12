No quisiéramos restricciones a motos, pero la seguridad es lo primero: Peñalosa

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que la Alcaldía no tiene interés en comenzar a ponerle restricciones a las motos, pero sí es evidente que los delitos con parrillero siguen siendo un flagelo para la seguridad.

“No tenemos ningún interés en restringirlo. Es simplemente es una medida que se está estudiando, pero también tenemos claro que hay un clamor ciudadano para que haya más seguridad y nosotros trabajamos, es nuestra máxima seguridad, estamos dándole muy duro a los delincuentes en la ciudad”, enfatizó.

Incluso, recordó que las motocicletas tienen grandes beneficios en la movilidad en la capital del país.

“Es importante señalar que las motos no solamente no tienen restricciones, sino que tienen una cantidad de ventajas y privilegios. Las motos de menos de 125 C.C. no pagan IVA, las motos de menos de 125 no pagan peaje, no tienen pico y placa”, recordó.

Por eso, explicó que lo que más están presionando es para que los jueces no dejen libres a los delincuentes que son capturados legalmente por la Policía cometiendo delitos como hurtos.

“La ciudadanía ha colaborado y por eso se han logrado resultados excelentes. Quiero hacer un reconocimiento a la Policía y la Fiscalía por su gran trabajo. Ahora, hay cosas que se necesitan. Los jueces dejan libres a los delincuentes, hay un problema muy serio en ese sentido. Necesitamos construir más cárceles”, añadió.

Finalmente, el alcalde mayor hizo énfasis en que sí se han venido mejorando los indicadores de seguridad. Según él, hay una reducción de más de 200 homicidios y Bogotá ahora cuenta con la tasa más baja de los últimos 37 años.

“Casi que triplicamos los recursos para seguridad, pasamos de 177 mil millones en 2015 a 540 mil millones este año”, finalizó.