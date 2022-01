"Nuestro Portal de las Américas está totalmente recuperado" : alcaldesa Claudia López

Desde la localidad de Kennedy, la mandataria de Bogotá , Claudia López, habló de los importantes avances en seguridad, no solo en el sector, sino también en la ciudad y aseguró que el Portal de las Américas, donde frecuentemente se presentan casos de vandalismo los días 28 de cada mes, ya se encuentra totalmente recuperado.

"Nuestro Portal de las Américas está totalmente recuperado, el vandalismo, la criminalidad pretendió dejar sin transporte público a Kennedy, no lo permitimos ni lo vamos a permitir. Siempre respeto y soluciones a la demanda legítima de la protesta social, pero sin violencia criminalidad, sin vandalismo", indicó la alcaldesa Claudia López.

La alcaldesa aseguró además que los delitos han disminuido, no solamente en la localidad de Kennedy sino también en el resto de la ciudad.

"En homicidios tuvimos hasta 27 casos al mes, el año anterior. En 2022 hay una reducción del homicidio un 18%, los delitos de hurto van a la baja (...) en lo corrido del año 2021 se han presentado 29 casos de hurtos a viviendas, en diciembre fueron 49", manifestó López.

“Aquí no hay vecinos buenos y malos, toda la gente de Kennedy es buena, todos quieren vivir en paz, no vamos a dejar que la politiquería cause divisiones innecesarias por propósitos electorales. Todos queremos convivencia, trabajar, inversión social y seguridad”, puntualizó la mandataria.

