Nuevo ataque de perro de raza pitbull en el centro de Bogotá

Blu Radio conoció el testimonio de Julieta Arrollo, una mujer que denunció que en un parqueadero del centro de Bogotá tienen un perro de raza Pitbull, considerado peligroso, suelto y sin bozal.

Arrollo señaló que el peligroso animal lastimó a su mascota y le causó heridas leves a ella al intentar separarlos.

La víctima lamentó también que los dueños del establecimiento, ubicado en la calle 13 n. 15- 35, centro de Bogotá, no acudieran en el momento que sucedían los hechos y no tuviera la ayuda necesaria para separar a los dos animales.

"A mi perro me lo acababa de atacar un pitbull, casi me lo mata. Como tienen un perro así suelto y sin un bozal, por más que sea por los ladrones o por lo que sea eso no se hace”, comentó.

Añadió que “otro día coge a un niño y lo destroza. La Policía del cuadrante no fue por más que sea un perro, él siente y a él le dolió (…) Además yo gritaba y nadie me ayudaba”.

En ese sentido, la mujer le pidió a las autoridades competentes, tanto a la Policía como a la Secretaría de Salud que intervenga y realice los procesos necesarios para que estos casos no se repitan.