Orquesta ‘Son Callejero’ denuncia el no pago de conciertos por parte de Idartes

Dairo Cabrera, director de la orquesta ‘Son Callejero’, denunció en Mañanas BLU el no pago de sus conciertos por parte de Idartes.



“Somos una orquesta atípica en el país, pero además altamente vulnerable en oportunidades (…) Nosotros dependemos de lo que podamos gestionar en convocatorias y presentaciones independientes”, dijo.



Cabrera reconoció que en el 2016 la orquesta tuvo algunos problemas con Idartes -Instituto Distrital de las Artes- por el no pago de algunos de sus conciertos.



“Son Callejero es la inclusión verdadera de habitantes de la calle, músicos de verdad como Édgar Espinoza, Roberto Echeverría, Antonio Ortiz, gente que viene de Niche, de Guayacán, de Henry Fiol, y que por descuido de la conciencia llegamos a la calle y nos agrupamos en la mejor orquesta de salsa que tiene Bogotá”, mencionó.



“Estos tropiezos a mí me duelen porque es la entidad la que debe respaldar este tipo de iniciativas en la ciudad”, señaló.



El músico contó que “nos ganamos una convocatoria para representar a Bogotá en un concierto por la paz en los Montes de María y fue tortuoso conseguir los recursos para nuestra movilización, no tenemos el apoyo suficiente del Distrito, y como estos han sido muchos los tropiezos”.



Cabrera lamentó que Idartes “manosee” a los artistas bogotanos. “Nosotros solo hemos recibido insultos por parte de la burocracia y no nos pagan, nos ‘maman gallo’ con los pagos”.



“Petro nos marginó. Clara López también y ni hablar de Peñalosa. Nosotros solo queremos hacer música con habitantes de calle y que nos reconozcan el trabajo, que nos traten como un grupo musical que trata de sobrevivir”, mencionó.



Finalmente, Cabera dijo que ‘Son Callejero’ depende de lo que ellos hacen y consiguen, y “no es justo que algo que hacemos con tanto esfuerzo y por sacar adelante la cultura musical bogotana no sea reconocido con un pago digno, justo y a tiempo”.



Publicidad