Personería advierte que patio de Las Américas tendría solo buses a diésel

Adjudicados cinco patios en la flota de TransMilenio que entregó la adquisición de más de 1100 buses y quedando desierto el patio de Las Américas con más de 200, la Personería Distrital cuestionó la limitación de uno de los numerales para la adjudicación de los vehículos de este último patio, no permitiendo la participación de buses a gas natural.



La personera Carmen Castañeda manifestó que solo dos firmas que proveen buses a diésel, serían las únicas con capacidad de quedarse con la flota que hace falta para completar los más de 1.300 articulados y biarticulados que llegarán a la ciudad.



“No tenemos criterios técnicos y jurídicos que se han implementado por parte de Transmilenio, para que se incremente en 620 el número de biarticulados equivalentes, lo que en la discusión y mientras recibimos las respuestas de la gerencia de Transmilenio, entendemos como una condición este aumento como un criterio de restricción limitante para que lo que se debe garantizar que es la pluralidad de oferentes, permitan esa participación de otros sin restricciones”, indicó la personera.



Lo que quiere decir que haciendo las cuentas, quien está excluido del proceso para la adjudicación del patio de Las Américas sería Sistema Integrado de Provisión Flota SI 2018 SAS, que es la firma que propuso suministrar buses a gas. Esto quiere decir que con los oferentes que quedarían prestos a la obtención de la adjudicación, limitarían a la llegada de buses a diésel.

Vea también: Con fuertes discusiones termina audiencia sobre TransMilenio por la séptima



Así las cosas, solo podrían participar: Estructura Plural Móvil y Estructura Plural, que ya han suministrado biarticulados equivalentes Euro V o diésel, porque tendrían en total 602 vehículos articulados y no superaría el tope que se ha impuesto desde Transmilenio.



Añadió que la solicitud es para que la gerencia de la entidad, garantice un equilibrio frente a las tecnologías limpias y que continúan las indagaciones para determinar posibles irregularidades en el proceso de licitación que ya ha levantado vuelo y que tiene cinco patios adjudicados. Señala la personera, que en lugar de hacer más incluyente la participación, se están restringiendo las posibilidades para que los bogotanos no puedan tener buses con tecnologías limpias.



Pero, ¿en qué consiste la figura de biarticulados equivalentes? De acuerdo con la explicación del ente, es el resultado del cálculo de la capacidad tanto de articulados con biarticulados, lo que significa que la firma que ofrece los buses a gas, quedaría con 649 sumando la primera licitación, mientras que las dos firmas antes mencionadas, habilitadas para seguir el proceso, no superarían el tope de los 620 que indica el pliego.

Publicidad