Personería Distrital pide declarar nueva emergencia sanitaria en Bogotá

De acuerdo con la Personería de Bogotá, un rezago hace 20 días de 4.200 toneladas en el relleno sanitario, hoy se ha incrementado a más de 9.800.



Carmen Teresa Castañeda, personera de Bogotá, puso en la mesa la posibilidad de declarar una nueva emergencia sanitaria en la capital, debido a las inconsistencias que han dejado los reportes desde la Superintendencia de Servicios Públicos.

"Pedirle a la administración nuevamente que se decrete, que se tenga en cuenta la posibilidad de decretar una emergencia sanitaria en la ciudad porque ya no aguanta más. Esto, basado en informes técnicos que ha rendido la Superintendencia de servicios públicos", afirmó Castañeda.

Agregó que hay responsabilidades que no se han tenido en cuenta como debería ser y reafirmó que la ciudad está en peores condiciones que hace algunas semanas, manifestando que hay obligaciones que sí quedaron en el proceso licitatorio del nuevo esquema de aseo y que han querido cambiarle el nombre.

"Quedamos sorprendidos porque llegaron con la nueva postura de que el concepto de residuos mixtos no existe en la ley, pero se les olvida a ellos que, en el contexto, que son escombros, mezclados, muebles de gran volumen, llantas, etc. Eso sí quedó en la licitación pública y dice que será un contrato que hará la UAESP en otra modalidad”, dijo.

“Pareciera que ahora quisieran desfigurar el concepto de lo que son residuos mixtos y ellos subsisten en los diferentes puntos críticos. Pareciera que, cambiándose la denominación jurídica o técnica, fuera a desaparecer el pronóstico de la ciudad”, señaló.

Reiteró, además, que hay una falta de atención a las recomendaciones dadas previamente a la licitación otorgada a las

5 empresas que iniciaron operaciones el pasado 12 de febrero.

"Estamos viendo los resultados de no haber tenido en cuenta las recomendaciones de suspender el proceso licitatorio. Toda la problemática con nuestros recicladores. Tenemos esta situación que se va a ver confrontada con la implementación de algunos contenedores que se verán en algunos puntos de la ciudad donde no hay reglas claras, con la variación de la frecuencia y recolección de basuras. Estamos viendo las consecuencias de seguramente no haber atendido en los términos requeridos las recomendaciones", puntualizó.