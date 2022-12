Petro invierte millones en educación pero bajó número de matriculados: concejal

La concejal de Bogotá Diana Alejandra Rodríguez denunció que la administración de Gustavo Petro destinó más de 7.000 millones de pesos para educación, pero tiene el peor registro de estudiantes matriculados, comparado con los dos Gobiernos anteriores.



En entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio, la cabildante lamentó que “la meta de un millón de niños matriculados no se va a cumplir; en el año 2012 la administración recibe 935 mil niños matriculados y al 31 de diciembre de 2014 tenemos 867 mil”. (Lea también: Estudiantes bloquean salida de la ministra Gina Parody de un colegio en Bogotá )



Dijo que es evidente que en la Secretaría de Educación no existe planeación y “no tenemos un plan sectorial de educación, por lo que no tenemos cómo hacer seguimiento en el tema por cada sector”.



También comentó que una de las razones por las que se disminuyó el número de matriculados es que no se han construido suficientes colegios nuevos. (Lea también: De los 125 colegios, hemos entregado 28 y dejamos 56 en avance de obra: Distrito )



“Hay un incumplimiento en el Plan de Desarrollo, el alcalde Gustavo Petro se comprometió a construir 30 colegios nuevos y de esos vamos cero (…) lo que sí ha hecho y hay que rescatar es que ha mejorado la infraestructura de colegios que necesitaban hacerlo, pero eso no es crear colegios nuevos”.