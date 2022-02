Pirómano roció gasolina y le prendió fuego a una vivienda con varias familias en el sur de Bogotá

Un hombre que se movilizaba en una bicicleta por el barrio Britalia, en la localidad de Kennedy, le roció gasolina a una vivienda y procedió a prenderle fuego. Al interior del inmueble había varias familias, que sufrieron un gran susto. Las victimas tras la demencial acción, lo perdieron todo.

Cámaras de seguridad del sector grabaron al pirómano y las autoridades buscan establecer su identidad. De acuerdo con la propietaria de la casa, es inaudito lo que sucedió ya que no tiene enemigos y no puede entender qué motivo semejante acto de agresión.

Publicidad

"No sé quién lo haría, enemigos no tenemos, no sé si fue por gusto, envidia. Que me digan por qué lo hicieron o quién me lo mandó a hacer, que pongan la cara", dijo la mujer, que tuvo que pasar la noche en medio de la vivienda en cenizas para que los ladrones no fueran a robarse lo poco que quedó en pie.