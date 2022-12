Polémica por regulación para repartir comida a habitantes de calle en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá inició la regulación a la repartición de comida a habitantes de la calle en la capital del país.



La coronel Sandra Mora, directora de Derechos Humanos de la Policía de Bogotá, explicó en entrevista con Mañanas BLU que la idea no es prohibir que los ciudadanos se organicen para ayudar a los habitantes de calle, sino que sea bajo ciertos controles.



“El Código Nacional de Policía nos da unos parámetros de regulación y todo debe estar acompañado. En ese orden de ideas, sí debe ser un poco más controlado toda vez que hay unos factores de riesgo no solo en temas de seguridad sino de salud pública”, manifestó la coronel.



En ese sentido, aclaró que la idea no es que la Policía se ponga a perseguir a quien intente ayudar a los habitantes de calle, sino evitar los factores de riesgo en la entrega de alimentos.



“El hambre genera multitud y la multitud, si no está regulada, puede presentar los inconvenientes. Cuando se reúnen más de 10 personas, para nosotros es una aglomeración”, añadió la uniformada.



Por su parte, la directora de Los Ángeles de la Noche, Paola Realfe, aseguró en BLU Radio que no es la primera vez que les prohíben la labor de entregarle comida a los habitantes de calle.



Según narró, la orden que recibió toda la Policía es evitar que los habitantes de calle se agrupen.



Le puede interesar: Exhabitantes del Bronx hicieron llave de Bogotá que será entregada al papa.



“Ellos obviamente se acercan cuando se está repartiendo comida, ellos comen y luego se van”, explicó. “No estamos causándole mal a nadie”, añadió.



En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades a definir qué tipo de regulaciones se ejecutarán, y confirmó que sostendrá una reunión con miembros del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) para coordinar las futuras entregas de alimentos, que tradicionalmente se hacen los viernes en las noches.



Publicidad