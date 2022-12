Policía no es autoridad para disponer del carril exclusivo de TransMilenio: Peñalosa

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, regañó a la Policía de Soacha por el uso permanente del carril exclusivo para darle movilidad a la Autopista Sur, cuando se trata de operación retorno o éxodo.

“Esto que hace la Policía de Soacha es ilegal. Están violando las normas, ellos no tienen esa prerrogativa, que cuando ven mucho tráfico entonces deciden autorizar que los carros y el tráfico mixto se meta por el carril de TransMilenio. Ellos no tienen autorización para hacer eso, yo ya hablé, incluso, con el director de la Policía, el general Atehortúa, y ellos no van a poder hacer eso más”, dijo.

Sobre esta situación también responsabilizó a las autoridades civiles de Soacha. "Entre otras cosas esto también es responsabilidad del alcalde de Soacha, que es el comandante de Policía y ellos no lo pueden hacer", dijo.

“Aunque el trancón de la Autopista Sur llegue hasta Fusagasugá no pueden dejar entrar un solo carro en el carril de TransMilenio, eso ha quedado absolutamente claro”, manifestó Peñalosa.

