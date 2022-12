Por pisar a un policía, multan a trabajador de Recaudo Bogotá

Un insólito hecho se presentó al interior de la estación TransMilenio SENA, en la Autopista Sur, cuando un técnico, trabajador de Recaudo Bogotá, pretendía evitar que una mujer ingresara al sistema sin validar su pasaje.

De acuerdo con el informe presentado por el trabajador a la empresa, este pensaba que la usuaria no iba a pagar el pasaje.

“Veo venir corriendo hacia mí una señora y pensé que se iba a colar, di paso al costado abriendo los brazos y le dije que tenía que pagar, al dar el paso al costado pise el pie derecho de alguien que me gritó: tenga más cuidado”, dijo.

William Gómez, representante del sindicato de trabajadores de la empresa, manifestó que en el momento en que el funcionario siente que pisa a otra persona, le ofrece disculpas inmediatamente y es allí donde se presenta un cruce de palabras

“Él solamente le dijo, discúlpeme viejo y el policía lo que hizo fue imponerle un comparendo que por irrespeto a la autoridad, esto nos parece un atropello porque mi compañero no estaba faltando al respeto, no estaba haciendo una cosa indebida”, aseguró.

El informe de funcionario amonestado relata, además, que el policía pretendía trasladarlo hacia la UPJ por irrespeto a la autoridad. Señala, que los uniformados pretendían detenerlo, al tiempo cuando una usuaria reportaba haber sido víctima de un hurto.

“Yo le respondí no tengo ojos en la espalda y la señora gritó que la acababan de robar, la persona de atrás me dice su identificación que le voy a poner un comparendo, le digo que por qué, si lo pise sin culpa, su identificación dice, le saco mi carnet y me dice eso no me sirve, su cédula, la saco y le digo eso es injusto viejo, me dice yo no soy viejo, y lo voy a llevar a UPJ para que aprenda a respetar (sic)”, comentó.

