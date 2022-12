¿Por qué protestan los volqueteros en Bogotá?

La decisión de la Alcaldía de Bogotá de restringir la circulación de camiones viejos en medio de la alerta ambiental llevó a cientos de camioneros a protestar en los extremos de la ciudad generando graves problemas de movilidad.

El foco de las protestas fue la Avenida Boyacá con calle 72 sur, en la vía de salida a Villavicencio, donde hay varias concreteras.

Publicidad

Le puede interesar: "Caos vial y cuatro detenidos, el balance de protestas de estudiantes en Medellín

"En cuatro horas que nos dejan circular hoy yo no hago nada. Ni siquiera alcanzo a cargar un viaje, me tocaría dejar el carro cargado hoy para descargar mañana y eso quiere decir que me ganaría 50 mil pesos en dos días: con eso no vive mi familia", dijo Leonardo Martínez.

Sin embargo, la restricción ambiental no es la única molestia. También hay incomodad por un decreto de la Alcaldía que les impide a los camiones de más de veinte años circular en hora pico en las ciudades.

"Nos culpan de la contaminación cuando nos venden un combustible de mala calidad. Además, no tienen en cuenta que esos vehículos lo único que tienen viejo es la lata: nosotros los tenemos repotenciados", dijo otro conductor.

Publicidad

Algunos de los líderes de la protesta dicen que con la paga actual que reciben por su trabajo es impensable comprar un vehículo nuevo, pero dicen que estarían dispuestos a chatarrizar si les pagan lo que valen sus carros.

El decreto 840 Fue emitido por la alcaldía de Enrique Peñalosa en su última semana en el cargo y empezó a regir el pasado 31 de enero.

Publicidad