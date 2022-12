¿Por qué una botella de agua puede costar $ 12.000 en el aeropuerto El Dorado?

Sergio Aparicio, gerente comercial de Opaín, se refirió a las denuncias frente a altos precios de productos que se ofrecen en algunos establecimientos en el aeropuerto El Dorado.



“Nosotros ejecutamos un contrato de concesión y dentro de la gestión comercial que hacemos arrendamos locales para esa explotación comercial de las diferentes marcas que operan dentro del aeropuerto. Son los arrendatarios quienes definen los productos que van dentro de esos locales y los precios que ponen al mercado. Nosotros no regulamos los precios, no somos un ente para eso”, indicó Aparicio.

De acuerdo con el gerente comercial de Opaín, no hay estudios sobre los precios de productos en los distintos locales del aeropuerto El Dorado.



“Los precios no se fijan de acuerdo al valor de la renta”, aclaró.

