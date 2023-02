Profesor de la Universidad Nacional fue destituido de su cargo por casos de abuso sexual

Consternación en los pasillos de la Universidad Nacional, de Bogotá, después de conocerse un nuevo caso de abuso sexual por parte de un docente a un estudiante de la institución, entre 2018 y 2019, quien, en un relato que conoció Noticias Caracol, la víctima aseguró que el suceso le creó cuadros de ansiedad y depresión.

Porfirio Ruiz, como es identificado este docente de la Universidad Nacional, se desempeñó como decano de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas, pero este viernes, 10 de febrero, por decisión del tribunal disciplinario este hombre fue destituido de su cargo y no podrá ejercer su profesión por al menos 20 años.

“Este hecho me ha afectado personalmente, pues me llevó a un proceso de negación, olvido obligado en el que no quise aceptar lo que ocurrió (…) mucha ansiedad, inseguridad, tristeza, silencio y miedo. Durante años tuve que aprender a olvidar estos hechos y a no tenerlos en cuenta, a seguirme relacionando con estas personas como si nada hubiera pasado y a callar por temor, vergüenza y miedo. Estuve aparentando mucho tiempo que esto no me afectó emocional y psicológicamente”, expresó la víctima en la carta que conoció Noticias Caracol.

Carlos Mantilla, abogado de la víctima, aseguró que en el caso se logró probar reiteradas consistencias del docente con el estudiante a tener salidas o algún tipo de contacto fuera de las aulas; además, hay otro joven implicado, con quien tuvo una charla sexual no deseada.

Publicidad

En el relato de la víctima asegura que alcanzó a besar al profesor en su oficina, pues terminaron allí después de unos tragos, pero “ya sentía miedo, ansiedad y mucho asco”. Allí, notó que el docente tenía un colchón en donde le ofreció que se podían recostar y relajarse juntos.

“Para mí estos eran chistes flojos de índole sexual, los cuales ya había recibido por parte del profesor desde el primer día en el que nos conocimos”, expresó.