Reconstrucción de Mocoa no es fácil, pero hemos avanzado: gobernadora de Putumayo

Sorrel Aroca, gobernadora de Putumayo, explicó en Mañanas BLU cómo va la reconstrucción de Mocoa un año después de la tragedia que enlutó al país por cuenta de una avalancha que acabó con la vida de más de 300 personas y derrumbó los sueños de miles de habitantes de la capital de dicho departamento.



El pasado 31 de marzo y madrugada del 1 de abril de 2017 una avalancha destruyó más del 40 % de Mocoa, en una noche lluviosa y triste que nadie quiere recordar. Esta tragedia afectó y arrasó más de 1.200 viviendas, que hoy el Gobierno Nacional quiere reconstruir para poner punto final a este lamentable episodio en la historia del país.



Aroca aseguró que la reconstrucción de Mocoa no es sencilla ni fácil, y más si se tiene en cuenta las difíciles condiciones de terreno con que cuenta este municipio.



“Recordemos que Mocoa es una de las capitales más bañadas por ríos, por cuencas hidrográficas, incluso subterráneas. Esa misma ubicación geográfica de Mocoa dificulta las cosas (…) Se tienen que hacer estudios en mucho detalle que se han venido adelantado este año”, precisó.



Reconoció que hay diferencias en la percepción que tienen los ciudadanos de los avances en la reconstrucción, algo que, según manifestó, se debe a la falta de comunicación por parte de las instituciones hacia la comunidad.



Aseguró que hay un Conpes que ya está expedido por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, por 1.2 billones de pesos, que permite asegurar no solo al final de este periodo presidencial sino al comienzo de otro que las líneas de acción requeridas para la reconstrucción sean un hecho, en materia de vivienda, acueducto, generación de ingresos y recuperación de los sobrevivientes.



“Hemos podido demostrar a lo largo de este año la integralidad y la diligencia con la que hemos obrado a cargo de la Gobernación del Putumayo. No solamente en estos momentos, sino a lo largo de mi vida pública”, aseveró.



Por su parte, Camilo Sánchez, ministro de Vivienda, aseguró que a un año de la tragedia se están entregando las primeras 100 viviendas totalmente terminadas, y que no se trata de casas de papel, sino de viviendas dignas.



Explicó que se trata de casas de 64 metros, con tres habitaciones, sala-comedor, patio de ropas, cocina integrada al primer piso y baño. Las viviendas, según dijo, serán de dos pisos y contará con toda la tecnología sismorresistente para evitar “dolores de cabeza”.



Le puede interesar: Listos los proyectos para la mitigación de posibles desastres naturales en Mocoa

El titular de la cartera aseguró que en total se construirán y entregarán 1.209 viviendas. En la primera fase serán entregadas 300 viviendas: 100 en este mes y luego 200 en junio. En la segunda fase, que contará con un plazo de 18 meses, se entregarán 909 casas.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: