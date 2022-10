¿Se enreda la construcción del Central Park en Bello?

Tan solo una semana después de que la Gobernación anunciara que tenía los permisos para comenzar a construir el Central Park, en terrenos del municipio de Bello, se conoció un nuevo fallo judicial que le permite a un grupo de mecánicos, que habían sido desalojados del predio, retornar a parte de los terrenos que serían usados en la construcción del complejo deportivo, que contempla la construcción de un autódromo.



Carlos Contreras, defensor de derechos humanos que acompaña el proceso, explicó lo fallado.“Hubo que emanar una resolución acatando la orden del juez que permite el ingreso del señor Hamilton Montoya Paniagua, como representante de los afectados. Además, deben cesar los efectos jurídicos de la resolución que en septiembre del año pasado permitió desalojar a los mecánicos”, dijo.

Ante esto, el gobernador Luis Pérez indicó que estudiarán el fallo y agregó que no le extrañan este tipo de decisiones judiciales, pues suelen ser normales con el proyecto.



“No me extraña, porque hemos tenido que lidiar como 100 fallos, uno más también tenemos que defenderlo, porque eso es un espacio para la gente y ahí sí va el Central Park más moderno de América Latina”, afirmó.



En medio de esta pelea jurídica, al menos cuatro poseedores que reclaman la propiedad llegaron al lugar e insisten en volver a establecerse en el sitio.

