“Seguro que a Petro no le contaron que dejaron a 161.000 bogotanos sin subsidios”: Claudia López

La confrontación entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Gustavo Petro sobre el subsidio de renta básica continúa sin tregua. La mandataria de la capital afirmó que el Gobierno de Duque proporcionó un mayor apoyo a los ciudadanos en situación de pobreza en comparación con la administración actual.

En respuesta, Gustavo Petro calificó esta afirmación como una "barbaridad histórica" y argumentó que durante el gobierno anterior, alrededor de un millón de personas cayeron en la pobreza en Bogotá.

Claudia López expresó su angustia por esta situación en una entrevista con Mañanas Blu, subrayando su preocupación de que el Gobierno actual esté haciendo menos que su predecesor: "Creo que Petro se enteró de esto solo ayer, a través de mi respuesta en Twitter. Estoy segura de que su equipo no le informó que el DPS excluyó a 161.000 familias pobres en Bogotá de las transferencias monetarias del Gobierno nacional".

La alcaldesa recordó las promesas de campaña del presidente Petro sobre la creación de una "renta ciudadana" equivalente a un salario mínimo para más personas, y afirmó que el esfuerzo realizado en el Gobierno anterior fue "valioso". Según cifras del Dane, la combinación del ingreso solidario del Gobierno anterior y el ingreso garantizado de la Alcaldía de Bogotá redujo la pobreza extrema en un 62 % y la pobreza monetaria en un 48 %.

Publicidad

Claudia López lamentó que no se haya logrado una solución y que no se haya recibido el apoyo necesario de diversas entidades. Además, expresó su incredulidad de que el Gobierno actual no pueda aportar 12.000 millones de pesos para resolver esta problemática, subrayando su angustia por el hecho de que el "Gobierno del cambio" esté haciendo menos que el anterior.

“Nadie nos escucha”, agregó la alcaldesa de Bogotá aceptando que han buscado ayuda en varias entidades para solucionar esta problemática. “Y no puedo creer que el Gobierno del presidente Petro no pueda aportar 12.000 millones de pesos (...) Esa es mi angustia, no puedo creer que el Gobierno del cambio haga menos que el anterior”, añadió.

Minutos después de las declaraciones de la alcaldesa Claudia López, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de Twitter. Explicó que desde el año pasado anunciaron que el proyecto de ley de presupuesto presentado por el presidente Duque no incluía más transferencias relacionadas con la política anticovid, ya que estas finalizaron el 31 de diciembre de 2022.

Publicidad

Petro destacó que están implementando una nueva política de transferencias que busca erradicar la pobreza, proporcionando una renta mensual de medio millón de pesos a madres cabeza de hogar con niños menores de edad. También mencionó otras estrategias para combatir la pobreza en Bogotá y Colombia, como la política de empleo y el crédito productivo para la economía popular, a pesar del estancamiento económico global.