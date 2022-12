Servicio de taxi con plataforma inteligente puede salir hasta un 20 % más costoso

A raíz de las denuncias de varios pasajeros, que aseguraron que el servicio de taxi en Bogotá es mucho más costoso a bordo de los vehículos que ya tienen las tabletas electrónicas, Blu Radio hizo el ejercicio y corroboró que cada carrera podría salir hasta un 20% más costosa.

Para establecerlo, se hizo un recorrido en taxi y comprar qué tanta diferencia puede haber en el costo del servicio de una carrera con plataforma inteligente y cuánto cuesta un servicio con taxímetro análogo.

En total, 13.800 pesos costó el servicio arrojado de manera anticipada por la plataforma inteligente, pero el valor fue de 10.700 pesos calculado una vez se llegó al destino mediante un taxímetro. Se trata de una diferencia de hasta el 20%.

“En el momento es negativo para el usuario porque la gente o el usuario está buscando economía y eso lo han dicho una y varias veces, que cuando ellos ven que el taxi lleva la plataforma de taxi inteligente se bajan y cogen otro, uno que lleve taxímetro”, dijo un pasajero consultado a BLU Radio.

Mientras tanto, otras personas opinan diferente, "Con aplicación sí lo he cogido, me ha parecido buena porque cobran lo que es exactamente, me cobran lo que han de cobrar, me cobran lo que sale en la pantalla", aseguró un pasajero conforme.

Desde el principio del anuncio, el Distrito informó del ajuste de las tarifas con un aumento del 7,4 por ciento para los servicios que utilicen la plataforma Taxi Inteligente.