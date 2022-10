Sindicalista de la ETB y vocero de revocatoria contra Peñalosa denunció amenazas

El fiscal del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB y vocero de la revocatoria del alcalde de la capital, Enrique Peñalosa, Gustavo Merchán, denunció amenazas de muerte ante la Fiscalía General de la Nación.

“Llego a mi oficina, mi secretaria me dice que hay un sobre sospechoso porque viene sin remitente, lo abrió, sintió que había algo raro y me avisó. Le dije que lo dejáramos quieto y llamamos a las autoridades”, explicó Merchán.

“En la sede de SINTRATELEFONOS fue dejado de manera sospechosa, por debajo de la puerta de ingreso, un sobre con amenazas de muerte. Este sobre contenía un sufragio acompañado de una nota póstuma que dice: “en paz descanse””, añadió.

Por lo anterior, el sindicato le solicitó a la ETB, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos y Paz y la Unidad Nacional de Protección (UNP) investigar este nuevo caso de amenazas, “ubicar y sancionar a los responsables y proferir a la mayor brevedad las medidas de protección a Merchán y su familia en esta oleada de terror que extienden las fuerzas enemigas de la democracia, la paz y la convivencia en el país”.

“He solicitado protección hace más de cinco meses, me dijeron que no, que yo corro el riesgo de cualquier otro ciudadano normal y hoy que voy a la Dijin, consultan los reportes de varias denuncias y me dicen que está archivada. Realmente estoy desprotegido por el Estado”, dijo.

Así mismo, le pidieron al Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, una cita para tratar directamente el tema y buscar salidas a esta problemática.

“Es difícil señalar a alguien puntualmente, porque el ejercicio sindical es muy difícil, desde 2017 han asesinado a más de 101 líderes sindicales y sociales. Y más cuando ustedes enfrentan a la institucionalidad, porque cuando enfrentamos el proceso de revocatoria, ha sido muy fuere porque hemos puesto a temblar al Gobierno Distrital y solamente hemos encontrado posición radical en el CNE”, dijo Merchán.

“Lo importante es que yo, que represento a más de 900 mil bogotanos que estamos de acuerdo con la revocatoria, nos convirtamos en el blando de asesinos y en los enemigos del Estado, simplemente estamos ejerciendo un derecho democrático”, puntualizó.